「結婚式にも参加したよ」どうしよう、思い出せない！ 挨拶ラッシュで頭が真っ白になった私。そこで

筆者の体験談です。

初めて義実家の親戚行事に参加したとき、思いがけない戸惑いがありました。

その場でかけられた一言に、どう返せばいいのかわからなくなって――。

声をかけられ

「はじめまして」

そう言う間もなく、会場では次々と声をかけられました。

初めて義実家の親戚行事に参加した私は、会場に入った瞬間から何人もの親戚に囲まれます。

「遠いところから来てくれてありがとう」「これからよろしくね」

温かい言葉をかけてもらう一方で、誰が誰なのかまったく把握できていませんでした。

名前を聞いてもその場では覚えきれず、失礼のないよう笑ってうなずくことしかできないまま、挨拶を重ねていきます。

覚えきれない

会場のあちこちで人に呼び止められ、そのたびに会話が始まりました。

「私は〇〇の姉でね」「あのときはね」

説明してもらっても関係性まで頭に入らず、どこかふわふわしたまま話を聞いていました。

相づちを打ちながら、名前を聞き逃してしまったことも。

聞き返すのも申し訳なく感じ、なんとなく話を合わせるしかありません。

相手は親しげに話してくれるのに、自分は相手のことを何も知らないまま。

会話の流れに遅れないように必死で、落ち着かない気持ちが続いていました。