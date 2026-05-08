◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―巨人（８日・バンテリンドーム）

中日の柳裕也投手が、６回１／３を７安打２失点で勝利投手の権利を持って降板した。

初回先頭から６者連続奪三振をマーク。３回先頭の中山にはフルカウントから四球を与えて、１９５６年３月２７日の阪神・小山正明（広島戦）が持つプロ野球記録まであと１つで連続記録は止まった。

それでも、カットボール、縦のスライダーなど、多彩な変化球がさえ渡り、５回まで無失点。５―０の６回１死三塁からダルベックに右中間への適時二塁打を許し、１点を返された。

６回を終えた時点で１０１球だったが、７回もマウンドへ。先頭の吉川にこの日３本目となる中前打を浴び、代打・平山を右飛に打ち取ったところで降板。「石伊が良いリードをしてくれたと思います。次は吉川選手を抑えられるように頑張ります」と、３安打を許した反省も忘れなかった。

１死一塁から継投した斎藤は、佐々木の右翼線への適時二塁打で２点目を献上したものの、追加点は許さなかった。