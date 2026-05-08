ハンタウイルスの集団感染の疑いがあるクルーズ船をめぐり、5人の感染が確認されました。最初に死亡した2人はゴミ処理施設でネズミと接触した可能性があるということです。

■完全に隔離され帰国の方針 乗客らは

ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船は、日本人1人を含む乗客乗員およそ150人を乗せ、スペイン領のカナリア諸島を目指しています。取り残された乗客は…

乗客

「きょうはメリケの誕生日です。5月6日、私たちは船の上にいます。カナリア諸島に向けて出発しました。すべて順調です。新たな感染者は出ていません。誕生日にこんな場所にいることをどう思う？」

「どんな気持ちか分かりません。一日も早く無事に家に帰れることを願っています」

「イルカが別れを告げてくれています。いい旅になりそうです」

ロイター通信によりますと、クルーズ船がカナリア諸島に到着するのは10日の予定。感染拡大を防ぐため、乗客らは完全に隔離された状態で各国に帰国の方針です。

■カナリア諸島首長、一貫して受け入れ反対

ただ、受け入れる側は…

受け入れ港の労働組合代表

「作業員たちはとても心配しています。マスクや防護具が必要になるのかなど何も説明がない」

カナリア諸島の首長は、一貫して受け入れを反対しています。

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カナリア諸島の首長

「朗報としてはクルーズ船は入港はしません」

クルーズ船を島に接岸させず、港から離れた沖合に停泊させると発表しました。

■「アンデスウイルス」ネズミと接触した可能性

WHO テドロス事務局長

「これまでに8人の症例が報告されていて、うち3人が亡くなりました。ウイルスの潜伏期間は最長6週間。今後さらに多くの症例が報告される可能性があります」

WHO＝世界保健機関によりますと、感染が確定した患者から検出されたのは、ネズミなどが媒介するハンタウイルスの一種「アンデスウイルス」。ヒトからヒトへの感染は、長時間の濃厚接触があった場合に起きうるといいます。

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WHO テドロス事務局長

「深刻な事態ではありますが、WHOとしては公衆へのリスクは低いと評価しています」

乗客のうち、亡くなったオランダ人の夫婦については…

WHO テドロス事務局長

「最初に症状が出た2人は乗船する前、バードウオッチングでアルゼンチンやチリ、ウルグアイを巡っていて、アンデスウイルスを媒介することが知られているネズミが生息する場所も訪問していました」

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AP通信は、アルゼンチン当局者の話として、最初に症状が出た2人が バードウオッチングの際にゴミ処理施設に立ち寄り、ネズミと接触した可能性があると伝えています。

アルゼンチンでは去年6月以降、ハンタウイルスへの感染が101件確認されていて、これは前年の同じ時期と比べておよそ2倍にあたるということです。

WHOはアルゼンチン保健当局と協力し、感染原因についても調査しています。