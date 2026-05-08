中森明菜、約10年ぶりニューシングル「ごめんと、すきと、」7・1発売決定 20年ぶりツアーの追加公演も発表
中森明菜が、約10年ぶりとなる55枚目のニューシングル「ごめんと、すきと、」をリリースすることが発表された。リリース日は7月1日で、20年ぶりのライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』初日公演と同日となる。
【写真】胸を詰まらせ涙ぬぐう…平和への思いを語った中森明菜
「ごめんと、すきと、」は、2016年2月24日に発売されたシングルCD「FIXER -WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-」以来となるシングル。表題曲のほか、テレビ東京系「WBS（ワールドビジネスサテライト）」エンディングテーマ曲「カサブランカ」、そしてナオト・インティライミが作曲、編曲を手がけた「FAKE」の3曲が収録される。
2形態での発売となり、「2CDデラックス・エディション（紙ジャケット仕様）」のDISC2には、昨年発表した中森の初作曲によるクリスマスソング「Merry Christmas, My Heart」に加え、ヒットシングル曲（「スローモーション」「セカンド・ラブ」「難破船」「十戒（1984）」「飾りじゃないのよ涙は」「TATTOO」「DESIRE-情熱-」「Fin」など）をオリジナルアレンジで歌唱した昨年末のディナーショー『AKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025』のライブ音源（MCなし）を全14曲（メドレー含む）完全収録する。また、通常盤CDのみ、ボーナストラックとして新曲のオリジナルカラオケ音源3曲が収録される。
新曲のリリース発表とともに、『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』の東京追加公演が決定した。今回のツアーは20年ぶりとなる本格的なツアーということで大きな注目を集めており、発表直後からチケット申し込みが殺到。一般販売ではわずか1分で全会場が完売した。追加公演は、9月19日、20日の2日間にわたり、東京・東京国際フォーラム ホールAにて開催。今回のツアーを締めくくる特別な公演として、さらなる盛り上がりが期待される。
追加公演のチケットは、5月9日よりファンクラブ先行で抽選受付がスタート。順次、各種先行販売が実施される予定。また、「ごめんと、すきと、」の早期予約者限定購入特典として、追加公演のチケット先行抽選受付にエントリーできる「シリアルコード」が配布される。
【写真】胸を詰まらせ涙ぬぐう…平和への思いを語った中森明菜
「ごめんと、すきと、」は、2016年2月24日に発売されたシングルCD「FIXER -WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-」以来となるシングル。表題曲のほか、テレビ東京系「WBS（ワールドビジネスサテライト）」エンディングテーマ曲「カサブランカ」、そしてナオト・インティライミが作曲、編曲を手がけた「FAKE」の3曲が収録される。
新曲のリリース発表とともに、『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』の東京追加公演が決定した。今回のツアーは20年ぶりとなる本格的なツアーということで大きな注目を集めており、発表直後からチケット申し込みが殺到。一般販売ではわずか1分で全会場が完売した。追加公演は、9月19日、20日の2日間にわたり、東京・東京国際フォーラム ホールAにて開催。今回のツアーを締めくくる特別な公演として、さらなる盛り上がりが期待される。
追加公演のチケットは、5月9日よりファンクラブ先行で抽選受付がスタート。順次、各種先行販売が実施される予定。また、「ごめんと、すきと、」の早期予約者限定購入特典として、追加公演のチケット先行抽選受付にエントリーできる「シリアルコード」が配布される。