犬が嫌がる『スキンシップ』５選

犬は飼い主とのスキンシップに幸せを感じると言われていますが、間違ったやり方では、かえってストレスを与えてしまうことも……。ここでは、犬が嫌がるスキンシップの事例を紹介します。

1.体の先端を無遠慮に触る

基本的に、犬は体の先端を触られることは好みません。そのため、無遠慮に強引な力で鼻先（マズル）を掴んだり、しっぽを触ったりする行為は、不快に感じる犬が多いでしょう。

飼い主が相手でも、気分によっては「やめて！」と不機嫌な様子を見せることもあります。嫌がる部位ではなく、愛犬が喜ぶ部位を積極的に触ってあげてください。

2.頭上から触る

頭をわしゃわしゃと力強く撫でている人を見かけますが、犬視点で想像してみてください。自分よりも大きな人間に頭を上から撫でられたら、恐怖を感じませんか。

犬の視点では、頭を鷲掴みにされているような感覚になり、不快感を覚えることが多いようです。飼い主相手であれば、多少は緊張感が下がりますが、あまり強引に頭を撫でるスキンシップは控えたほうがよいでしょう。

3.見えない場所から突然触れる

見えない位置から突然触れると、元々警戒心の強い犬たちは驚いてしまい、多少のストレスを感じてしまいます。

背後から突然触れたり、寝ている間に突然触れたりすると驚かせてしまうので、触れる前に声をかけたり、愛犬の視界に入った位置から触れるようにしましょう。

4.強い力で抱き締める

愛犬に愛情を伝えるため、強い力でぎゅっと抱きしめる飼い主さんは多いでしょう。しかし、実はこのスキンシップ方法も犬によっては、覆い被せられていると感じ、不快に思うことがあります。

特に、見えない背後から突然ぎゅっと抱きしめられると、敵に襲われたような感覚に陥り、驚いて硬直してしまったり、犬によっては反射的に攻撃的な行動をとることもあるので気をつけましょう。

5.気分でないときにしつこく触れる

愛犬の気分でないときに、しつこく追いかけ回してスキンシップを強要したり、スキンシップを続けていませんか。これは、大好きな飼い主が相手であっても、ストレスを感じる可能性があります。

例えば、愛犬が飼い主から離れた場所で休んでいたり遊んでいたりするときは、遊びに夢中だったり、あるいはひとり静かに休みたいタイミングです。無理にスキンシップを強行してしまうと、かえってストレスをかけてしまう恐れがあるので気をつけてください。

犬が喜ぶスキンシップは？正しい接し方を解説

では、犬はどのようなスキンシップを好むのでしょうか。

まずは愛犬に触れる前に、声をかけて視界に入ることから始めましょう。突然見えない位置から触れられると驚かせてしまうので、必ず声をかけて「今から触るよ」ということを理解させます。

その上で、犬が触れられて喜ぶ部位を重点的に撫でます。例えば、顔周りや背中、お腹、耳の付け根などは、撫でたりマッサージしてあげると喜ぶ犬が多いです。

撫でるときは、優しく毛の流れに沿って撫でたり、ゆっくりと円を描くようにクルクルと撫でてあげてください。力を入れすぎると痛みを与えてしまうので、優しく指の腹や手のひらを使って撫でてあげましょう。

まとめ

犬とのスキンシップは、ただ触れば良いというものではありません。愛犬が喜び、安心できるスキンシップのやり方を心得て、「気持ちいい」「嬉しい」と思ってもらえるようなスキンシップを目指しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)