「ハンサムな男」TAKAHIRO、タトゥー際立つ台湾プライベートショット公開！「ちょっとカッコ良すぎる」
EXILEのTAKAHIROさんは5月8日、自身のInstagramを更新。Tシャツの袖からタトゥーが見える姿を披露しました。
【写真】TAKAHIROの格好いいタトゥー姿
ファンからは、「遊びに行ったんですか！？ いい笑顔」「さすがジブリ好きのTAKAHIROさん」「かっこいい！」「お顔見れて嬉しい」「かっこよ！自慢のお顔だわ」「楽しそうなお顔が見られて嬉しい」「敬浩様みれて仕事頑張れます」「ちょっとカッコ良すぎる」「だいすき」「笑顔がとてつもなく可愛い」「ハンサムな男」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】TAKAHIROの格好いいタトゥー姿
「楽しそうなお顔が見られて嬉しい」TAKAHIROさんは「台北LOVE」とつづり、4枚の写真を投稿。台湾で過ごしたプライベートと思われる様子を披露しています。1、2枚目は赤い提灯がずらりと並ぶ美しい通りを背景にしたソロショットです。黒いキャップにサングラスを乗せたリラックススタイルで、振り返った笑顔がとても魅力的です。Tシャツの袖からはタトゥーも見え、クールさと親しみやすさが共存したすてきなショットとなっています。
メンバーたちとの集合ショットを披露4月23日には「いい写真」と、同グループのメンバーたちとの集合ショットを公開していたTAKAHIROさん。コメントでは、「最高ですっ！！！！」「これからも一緒に！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)