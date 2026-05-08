【ユニクロ】1枚でも羽織ってもサマ見え！ 大人の春夏おしゃれにマストな「シャツ＆カーデ」コーデ3選
【ユニクロ】2026春夏に大人が着たい「シャツ＆カーデ」はこの3つ！ユニクロのアイテムの中から、春夏らしい素材感やきれい色でおしゃれに着られる「シャツ＆カーディガン」を3点ピックアップしました。
梅雨どきや夏のエアコンの効き過ぎで肌寒いときなど、何か羽織るものがほしいときにも重宝しそうなアイテムです。コーディネートと共にご紹介します。
1. トレンドのクロシェ風の編地の「Vネックカーデ」
「クロシェVネックカーディガン」（税込2990円）は、かぎ針編みのようなクロシェ風の編地が今っぽい、新作のカーディガンです。
身幅にゆとりのあるリラックスシルエットで羽織りやすく、ショート丈のためワイドパンツやロングスカートとも相性よし。さらりとした肌触りで、夏まで活躍してくれそうです。
カラバリは写真のダークブラウン、オフホワイト、ブラック、ブルーの4色。
写真は、ボトムスに「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」を合わせて、ブラトップの上から「クロシェVネックカーディガン」をプラスしたコーデ。カーデの繊細な編み目が、着こなしのポイントになっています。
2. ゆるっとサイズが今っぽい「メンズのリネンシャツ」
夏の定番・リネン素材を100％使用した「プレミアムリネンシャツ」は、通気性や吸湿性が高く、徐々に蒸し暑くなるこれからの季節も快適に着られるアイテム。
羽織りとして着たい場合は、レディースよりも丈が長く、よりゆったりと着られるメンズの「プレミアムリネンシャツ」（税込3990円）がおすすめです。女性が着ると少しオーバーサイズになるため、今っぽさもプラスしてくれます。
カラバリは写真のブルー（61）に加え、ダークブラウン、ホワイト、ブラック、ピンク、ナチュラル、ベージュ、ブラウン、イエロー、ライトグリーン、グリーン、オリーブ、ブルー（65）、ネイビーの計14色です。
写真は、きれいなグリーンのシャツが目をひくコーディネート。天然素材でもきれい色を選ぶと、ほっこりし過ぎずフレッシュな印象に仕上がりますね。グリーンにホワイト系のパンツを合わせた爽やかな配色も、まねしたいポイントです。
3. 旬の透け素材を品よく着られる「シアーカーデ」
「シアークルーネックショートカーディガン」（税込2990円※）は、トレンドのシアー素材をベーシックなカーディガンで取り入れたバランスのいい1枚。首が詰まっているため上品な印象で、大人の女性がきれいめに着られるシアーアイテムです。
※5月14日まで期間限定価格：1990円（税込）
肌に触れた瞬間にひんやりと感じられ、真夏でも涼しく着られそう。とても薄手で軽く、丸めてバッグに入れて携帯できるので便利。カラバリは写真のライトブルー、オフホワイト、ブラック、イエロー、ダークグリーン、ブルーの6色。
写真は「バギーカーブジーンズ」に、黒の「シアークルーネックショートカーディガン」を合わせたコーディネートです。透け感が軽やかで、ブラックコーデも春夏らしく決まります。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)