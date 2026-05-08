ユニクロで3990円以下で発見！ きれい色や今っぽい素材感など、大人世代が取り入れたい「春夏向けのシャツ＆カーディガン」を着こなしと合わせてご紹介します。※サムネイル画像：StyleHint

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【ユニクロ】2026春夏に大人が着たい「シャツ＆カーデ」はこの3つ！

ユニクロのアイテムの中から、春夏らしい素材感やきれい色でおしゃれに着られる「シャツ＆カーディガン」を3点ピックアップしました。

梅雨どきや夏のエアコンの効き過ぎで肌寒いときなど、何か羽織るものがほしいときにも重宝しそうなアイテムです。コーディネートと共にご紹介します。

1. トレンドのクロシェ風の編地の「Vネックカーデ」


「クロシェVネックカーディガン」（税込2990円）は、かぎ針編みのようなクロシェ風の編地が今っぽい、新作のカーディガンです。

このようなクロシェ編みや刺しゅう、パッチワークなど、手仕事のようなぬくもりを感じさせるクラフト感のあるファッションは、2026年のトレンドとしても注目を集めています。

身幅にゆとりのあるリラックスシルエットで羽織りやすく、ショート丈のためワイドパンツやロングスカートとも相性よし。さらりとした肌触りで、夏まで活躍してくれそうです。

カラバリは写真のダークブラウン、オフホワイト、ブラック、ブルーの4色。

写真は、ボトムスに「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」を合わせて、ブラトップの上から「クロシェVネックカーディガン」をプラスしたコーデ。カーデの繊細な編み目が、着こなしのポイントになっています。

2. ゆるっとサイズが今っぽい「メンズのリネンシャツ」


夏の定番・リネン素材を100％使用した「プレミアムリネンシャツ」は、通気性や吸湿性が高く、徐々に蒸し暑くなるこれからの季節も快適に着られるアイテム。

羽織りとして着たい場合は、レディースよりも丈が長く、よりゆったりと着られるメンズの「プレミアムリネンシャツ」（税込3990円）がおすすめです。女性が着ると少しオーバーサイズになるため、今っぽさもプラスしてくれます。

カラバリは写真のブルー（61）に加え、ダークブラウン、ホワイト、ブラック、ピンク、ナチュラル、ベージュ、ブラウン、イエロー、ライトグリーン、グリーン、オリーブ、ブルー（65）、ネイビーの計14色です。

写真は、きれいなグリーンのシャツが目をひくコーディネート。天然素材でもきれい色を選ぶと、ほっこりし過ぎずフレッシュな印象に仕上がりますね。グリーンにホワイト系のパンツを合わせた爽やかな配色も、まねしたいポイントです。

3. 旬の透け素材を品よく着られる「シアーカーデ」


「シアークルーネックショートカーディガン」（税込2990円※）は、トレンドのシアー素材をベーシックなカーディガンで取り入れたバランスのいい1枚。首が詰まっているため上品な印象で、大人の女性がきれいめに着られるシアーアイテムです。

※5月14日まで期間限定価格：1990円（税込）

肌に触れた瞬間にひんやりと感じられ、真夏でも涼しく着られそう。とても薄手で軽く、丸めてバッグに入れて携帯できるので便利。カラバリは写真のライトブルー、オフホワイト、ブラック、イエロー、ダークグリーン、ブルーの6色。

写真は「バギーカーブジーンズ」に、黒の「シアークルーネックショートカーディガン」を合わせたコーディネートです。透け感が軽やかで、ブラックコーデも春夏らしく決まります。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)