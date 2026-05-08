私立恵比寿中学・中山莉子、当面の間休養発表「本年4月より体調不良が続いており」
【モデルプレス＝2026/05/08】私立恵比寿中学の中山莉子が、当面の間休養に専念することがわかった。5月8日、グループの公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】私立恵比寿中学の圧巻ライブ
投稿では、中山について「本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と発表。「本人は活動への復帰を強く希望しておりますが、まずは万全な状態でファンの皆様の前に立てるよう、現在は回復を最優先に考えております。活動復帰の目処が立ちましたら、改めて公式サイト等でご報告申し上げます」と伝えた。
なお、中山の休養期間中は「残るメンバー7名で活動を継続してまいります。何卒ご了承いただけますと幸いです」とし「ファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも私立恵比寿中学への変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」と結んだ。（modelpress編集部）
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◆中山莉子、休養発表
投稿では、中山について「本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と発表。「本人は活動への復帰を強く希望しておりますが、まずは万全な状態でファンの皆様の前に立てるよう、現在は回復を最優先に考えております。活動復帰の目処が立ちましたら、改めて公式サイト等でご報告申し上げます」と伝えた。
◆私立恵比寿中学、7人で活動継続
なお、中山の休養期間中は「残るメンバー7名で活動を継続してまいります。何卒ご了承いただけますと幸いです」とし「ファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも私立恵比寿中学への変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」と結んだ。（modelpress編集部）
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