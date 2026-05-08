【交際NG！8歳上の女上司】両親と向き合う「年上彼女と一緒になる覚悟」＜第16話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第16話 家族を支える覚悟と力がある？【ソウスケの気持ち】
【編集部コメント】
そうそう！ リカコさん、その調子です。リカコさんたちが心配していたのは、年上彼女と付き合うということに対して覚悟があるのかどうか。そしてその先に待ち受けている二人の生活で、ソウスケさんがどれだけ自立をしていけるかということでした。相手が同世代であれば、同じペースで成長していけるのでまだ猶予はあります。ですがお相手が年上だと、ソウスケさん自身の成長をゆっくり待っているわけにもいきません。彼女のことを考えても、急成長が必要であることをソウスケさんがどれだけ理解して行動できるかどうか……。リカコさんが言いたかったのは、これだったのですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第16話 家族を支える覚悟と力がある？【ソウスケの気持ち】
【編集部コメント】
そうそう！ リカコさん、その調子です。リカコさんたちが心配していたのは、年上彼女と付き合うということに対して覚悟があるのかどうか。そしてその先に待ち受けている二人の生活で、ソウスケさんがどれだけ自立をしていけるかということでした。相手が同世代であれば、同じペースで成長していけるのでまだ猶予はあります。ですがお相手が年上だと、ソウスケさん自身の成長をゆっくり待っているわけにもいきません。彼女のことを考えても、急成長が必要であることをソウスケさんがどれだけ理解して行動できるかどうか……。リカコさんが言いたかったのは、これだったのですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙