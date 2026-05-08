とある馬の取材で上原佑紀厩舎を訪れると、汗をかきながら馬と向き合う助手さんへ向けた馬の扱い方の講義が開かれていた。宗像助手の手を焼いていたのは、ＮＨＫマイルＣ（１０日・東京）に出走予定のリゾートアイランド（牡３歳、美浦・上原佑）。レースは今週末に迫っているというのに、馬房では宗像さんが背を向けた瞬間に立ち上がって襲いかかる勢い。愛馬に苦戦する宗像さんに救世主が現れた。

無口に繫ぐ紐を「引手」というが、この引手を「普通に持つと馬の力に引っ張られてしまう。手のひらの手掌腱膜を使って、親指・人差し指・中指の付け根でゴルフボールを持つように指３本で引手も持つといい」と宗像さんへアドバイス。こうすることでブレずに引手を持つことができ、馬が首を激しく振っても、馬への負担をかけずに動きを抑えることができるという。さらに「このやり方で馬を半歩下げると、我慢を覚えるようになる。この子は２歩後ろに下げると自尊心が傷ついて反発しちゃうから、やり過ぎないように」とレクチャーすると、言葉通りにおとなしくなった。

暴れ馬をたった２０分でまるで別馬のように変えたのは、ホースクリニシャン・宮田朋典氏。ノーザンファームのライディングテクニカルコーチも務めている。種牡馬の担当者などへも講義を行う馬の扱い方のプロだ。「そのまま引手を離すと、馬は襲いかかってくるから一拍置く。引手で空気を切るようにしてピシッとやって。その後徐々に引手を離して」と伝授すると、馬はスッと落ち着いた。肩にひねりを入れた状態で顎下に腕を入れると、噛みつこうとする癖も修正。力づくでやるのと違い、馬にソフトに指示がいくので「馬のアンガーマネジメントは８秒。馬の高ぶった感情を消すことができる」と話した。

さらにプロは、「イスラボニータ産駒は、うなじを下げて持つとガッと来るから気をつけて」と助言。敏感に反応する馬をマジックのように変えていく姿に、記者も本当に驚いた。「馬も人間と同じで感情がある。感情でぶつかると馬も感情で向かってきてしまう」、「気の強さはレースに行けば、名馬の大事な要素。勝ち気を消さずに無口の扱いを繰り返し、繰り返しやることで我慢をストレスなく覚えさせるのが大事」。馬を熟知した指導−。素晴らしい金言ばかりで、別馬の取材に来たのに気がつけば夢中でメモを取っていた。

レクチャーを真剣なまさざしで聞いていた宗像さんは、「本当に勉強になることばかりです」と感無量の様子。「レースまで毎日やります」と話し、少し我慢ができるように成長した相棒をなでていた。宮田さんのもとには「次、僕にも教えてください！」と厩舎スタッフが次々と寄ってきた。理論で馬を育てる−。プロの仕事ぶりに目を奪われた。（デイリースポーツ・野里美央）