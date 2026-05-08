HYDE、『JEKYLL』より「SSS -HYDE Ver.-」MV公開
ソロ活動をスタートして今年で25周年を迎えるHYDEが、5月13日に発売されるCDアルバム『JEKYLL』初回限定盤にも収録される「SSS -HYDE Ver.」のMusic Videoを公開した。
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また、1月29日に発売されたニューシングル「THE ABYSS」と、5月13日に発売されるニューアルバム「JEKYLL」の連動応募MONSTERS CHANCEの賞品内容も決定、発表となった。
＜リリース情報＞
HYDE
NEW ALBUM『JEKYLL』
配信：3月11日(水)
CD：5月13日(水)
商品購入・予約URL: https://hyde.lnk.to/jekyllPR
=収録曲=
1. DIE HAPPILY
2. SSS -HYDE Ver.-
3. MAISIE -HYDE Ver.-
4. FINAL PIECE
5. SO DREAMY
6. THE ABYSS
7. TATTOO
8. NOSTALGIC
9. SMILING
10. FADING OUT
【賞品内容】
HYDE CHANNEL公開収録ご招待
開催予定日：2026年7月31日(金)
開催場所：東京都内（予定）
ご当選人数：700名様（予定）
・開催時間、開催場所等の詳細は後日ご当選者様のみにご案内いたします。
・ご当選者様はイベント当日ご本人確認を実施させていただきます。
・会場までの交通費・宿泊費等の旅費等はご当選者様のご負担となります。
【応募期間】
2026年5月13日（水）12:00 〜 5月17日（日）23:59
★応募者にはもれなくデジタル壁紙をプレゼント！
【応募方法など詳細】
URL：https://www.universal-music.co.jp/hyde/news/2026-05-08/
Official HP ：https://www.hyde.com/
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また、1月29日に発売されたニューシングル「THE ABYSS」と、5月13日に発売されるニューアルバム「JEKYLL」の連動応募MONSTERS CHANCEの賞品内容も決定、発表となった。
HYDE
NEW ALBUM『JEKYLL』
配信：3月11日(水)
CD：5月13日(水)
商品購入・予約URL: https://hyde.lnk.to/jekyllPR
=収録曲=
1. DIE HAPPILY
2. SSS -HYDE Ver.-
3. MAISIE -HYDE Ver.-
4. FINAL PIECE
5. SO DREAMY
6. THE ABYSS
7. TATTOO
8. NOSTALGIC
9. SMILING
10. FADING OUT
【賞品内容】
HYDE CHANNEL公開収録ご招待
開催予定日：2026年7月31日(金)
開催場所：東京都内（予定）
ご当選人数：700名様（予定）
・開催時間、開催場所等の詳細は後日ご当選者様のみにご案内いたします。
・ご当選者様はイベント当日ご本人確認を実施させていただきます。
・会場までの交通費・宿泊費等の旅費等はご当選者様のご負担となります。
【応募期間】
2026年5月13日（水）12:00 〜 5月17日（日）23:59
★応募者にはもれなくデジタル壁紙をプレゼント！
【応募方法など詳細】
URL：https://www.universal-music.co.jp/hyde/news/2026-05-08/
Official HP ：https://www.hyde.com/