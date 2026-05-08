お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」りんたろー。の妻でタレントの本郷杏奈が、第２子を出産した産院での思い出ショットを披露した。

本郷とりんたろー。は６日に第２子女児の誕生を報告。８日、本郷は自身のインスタグラムを更新し「沢山のお祝いコメントありがとうございます。全部読ませていただいてます」と祝福に感謝した。

「今回出産した産院が最高すぎて退院したくなかった．．．。ホテルみたいに綺麗なお部屋で、エステもしていただけてなによりご飯が美味しすぎた。前日に自分で好きなのを選べて３時のおやつもあって、幸せすぎる入院生活でした」と快適な入院生活を明かす。

１人目と同じく帝王切開だったが、「帝王切開は立ち会いできない病院が多いけれど、今回は立ち会い可能だったので（夫のスタンプ）に立ち会いしてもらいました！２回目でもやっぱり怖くて、不安だったけど、病院の先生方も優しくて、安心して出産できました」と、りんたろー。も立ち会うことができたという。

豪華な入院食も紹介し「最後の写真は帝王切開だから次の日の朝までご飯食べれなくお腹空いていたのに、普通に目の前で食べる笑」とおいしいご飯を満喫した。

生まれたての赤ちゃんを、すっぴん顔で抱っこしたリアルな一枚や、夫がミルクをあげる姿、３人で撮影した写真も披露。フォロワーからは「幸せやね〜」「２人とも帝王切開だったのですね」「おめでとうございます」の声が寄せられた。

本郷とりんたろー。は２０１９年にテレビ東京系「ゴッドタン」で共演し、２２年８月に結婚を発表。２３年１１月に第１子出産を公表。今年１月に第２子妊娠を報告し、今月６日に誕生したことを報告した。