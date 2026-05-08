吉本新喜劇の大塚澪（れい）が８日、大阪市内で自身の著書「ゾンビメンタル〜どんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法〜」（１３日発売）の発売トークイベントを行った。

本書は、大塚が約２０年間で培ってきた、どんなにヘコんでもすぐに復活する「ゾンビメンタル」を手に入れるメソッドを体系化した一冊。自身の経験を生かし、自分のメンタルを守りながらポジティブに自己成長へとつなげるヒントが多数盛り込まれている。大塚は「重版はかけたいです。４０００冊です。重版は夢です」と、ぶち上げた。

トークゲストのオール阪神・巨人のオール巨人とは３、４年前から飲みに行く仲。「巨人師匠の横にいて、すごい良い人じゃなくてもいいから、どこに出しても恥ずかしくない人になろう」と、マナー教室にも通っていることを告白。オール巨人は「そんなん行かなくてもちゃんとできてたよ」とフォローした。

大塚はこの本の企画段階で「人からめちゃくちゃ怒られているけど、怒った人のことを全然嫌いじゃないと思って。めっちゃ仲良くなってるし、何が言いたかったか、意外と分かるかもというきっかけから、この本となるんです」と、ポジティブ思考をアピール。オール巨人は最初の方しか読んでいないと笑いながらも「本当に怒られて、それを自分のものにしていく。非常にこれ、いい本やと思う」と大絶賛した。

すぐにハラスメントと言われる現代。オール巨人もなかなか人をしかれない時代になったとぼやくが「怒られてへこんでいる人間には、この本いいなと思いますね」と、太鼓判を押す。自身は打たれ弱いと苦笑い。「うわさは気になります。Ｘでも変にバズったりしているとね。めちゃめちゃ絶対、誰にも迷惑かけないようにしている」と心がけを語った。大塚は自身がへこんだ時の対処法として「とりあえず飲んで寝る。その時に自分が下まで落ち込みきったら、何が良くなかったのかが見えてくると思うので、とりあえずはお酒を飲んで寝ます」と明かした。