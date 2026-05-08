第2子出産を発表したモデルの冨永愛（43）が8日、自身のYouTubeチャンネルで「冨永愛、YouTube始めました。そして出産しました。」と題した動画を公開。第2子は無痛分娩で「安産」だったことを明かした。

冒頭で「皆さん、こんにちは、冨永愛です。YouTube始めることにしました」と少しかみながら報告。豪快に笑い、「実は復帰一発目の撮影なんです、今。なので、超かみました」と潔く認めた。

また、「21年ぶりに出産いたしました」と第2子出産を報告。「一仕事だわ〜」「改めて大仕事だったなと思います」と笑った。

妊娠、出産の21年前との違いにも言及。現在はネットでさまざまなものが購入できることや、情報がすぐに得られるものの「一人」だと表現。無痛分娩を選択し、「安産」で「痛みもなく穏やかに産めた感じ」と語った。

また、オンラインコミュニティを立ち上げたことも報告した。

冨永は7日にインスタグラムで第2子出産を発表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と報告。

そして、この日は父親となった俳優・山本一賢とのツーショットを披露。「パートナーであり私の最大の理解者、山本一賢さん 料理なんて何もできなかった人が、今ではすっかりお家シェフ いつも心からのサポートをありがとう」と感謝の思いをつづった。

冨永は昨年12月に妊娠を発表。子供の父親は山本であることも公表した。冨永は2004年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、05年3月にモデルとして活躍する長男・章胤を出産。09年に離婚し、その後はシングルマザーとして一人息子を育てた。