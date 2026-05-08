日食なつこが、東阪特別ワンマンライブ『大日食観測会2026夏』を8月に開催。また、10月より未発表曲だけのZeppツアー『エリア未来2 “ブラックホール”』を開催する。

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東阪特別ワンマンライブでは、8月6日に東京 昭和女子大学 人見記念講堂、8月19日には自身最大規模となるNHK大阪ホール公演を開催。自主ワンマンライブは約1年半ぶりになり、ピアノ弾き語りスタイルを主軸に据え、演出、編成、楽曲構成に至るまで夏祭りのようなボリュームで、今の日食を余すことなく届けるものとなる。

また、未発表の楽曲しか演奏しないライブツアーの第2弾となる『エリア未来2 “ブラックホール”』は、Zepp規模での会場で開催。10月9日の神奈川 KT Zepp Yokohamaを皮切りに、バンドメンバー 日食CREWと共にファイナルとなる11月14日のZepp DiverCity (TOKYO)まで全国7カ所をまわる。

チケットは、両公演ともに本日5月8日20時より最速先行受付が同時スタートした。

【日食なつこ コメント】

・『大日食観測会2026夏』について

日ごろのご愛顧に感謝を込め、日食なつこの生の音楽を存分に堪能できる夏休みならではのホールワンマン「大日食観測会」を東京と大阪で開催します！あの曲もこの曲も、あんな編成、こんな演出も、今あなたが観たいと思う日食なつこを、やれるだけ、やりたいだけ！夏祭りよろしくとにかく豪勢に！ぜーんぶ詰め込んでお届けします！

日食なつこの生音をそろそろ浴びたいと思っていた方。いつかライブ観てみたいけど…と迷っていた方。ここですよ！ぜひ、お集まりをば。

・『エリア未来2 “ブラックホール”』について

かつて「そんなツアー聞いたことない」と関係各所をどよめかせ、全会場チケットがほぼ即完となった“未発表曲しかやらないツアー”、いよいよ第二弾の始動です！前回こちらの予想を超えるチケット競争率となった経緯も踏まえ、今回は思いきってZeppクラスへと規模を拡張してみました。そこで歌われるのは、まだどこにも存在しない、正真正銘の未発表曲のみ。皆さま、このツアーについての予習は不要です。というより…不可能です。

当日は“ブラックホール”並みに凝縮された超質量の情報を一度に浴びていただくことになります。くれぐれも、脳、耳、心の調子を整えた上で臨んでください。

（文＝リアルサウンド編集部）