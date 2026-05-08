岡山で造られている日本酒の魅力を発信します。JR西日本が地元企業と連携し、日本酒の文化を体験できるツアーを開催しました。

【写真を見る】「備前焼の大甕」で熟成した日本酒やかつて「幻の酒米」と呼ばれた"雄町"でつくった日本酒など「地元の日本酒の歴史や食文化を体感して」JR西日本が企画【岡山】

備前焼作家の手による大甕で貯蔵・熟成した日本酒

JRのバスから日本酒の愛好家が続々と降り立ちます。

訪れた先は赤磐市の酒造会社・利守酒造。1868年創業の歴史ある蔵元です。

この日は、普段見ることができない酒蔵を特別に見学できるとのこと。

一行を驚かせたのは、日本酒の貯蔵や熟成に使われるという「大甕（おおがめ）」でした。

（利守酒造 利守弘充 社長）

「全部備前焼で、森陶岳さんの作品になります」

ツアーは、JRを使って岡山を訪れてもらい、地元の日本酒の歴史や食文化を体感してもらおうとJR西日本が企画したものです。

説明をするのは、利守酒造5代目の利守弘充さんです。岡山の日本酒の魅力をもっと知ってもらいたい。そこで、取り上げたのが酒米「雄町」でした。

かつて「幻の酒米」と呼ばれた「雄町」とは？

栽培の難しさから生産量が少なくかつては「幻の酒米」とも呼ばれていましたが、利守酒造では、先代の忠義さんが、復活させました。

（利守酒造 利守弘充 社長）

「当初復活したときに雄町っていう言葉が、まだみなさんに今のように浸透していなかったので、雄町っていう米を知ってもらわなきゃいけないっていうことで栽培体験をしようっていうことで、田植えだったり稲刈りだったりっていうのを40年近く続けてきています」

「雄町」を使って醸造した日本酒は、今では日本だけでなく世界各地でも評価されているといいます。

ちなみに酒米の主流と言えば「山田錦」ですが、気になるのは違いです。

（利守酒造 利守弘充 社長）

「雄町って図太いドカッとした酒ができるんですね。雄町の旨味、幅、厚みっていうのは山田錦にはないところなので」

「雄町」を使った4種類 その味は？

利き酒の場面では、ツアーの案内役で日本酒に精通しているRSKラジオの石原ディレクターからアドバイスが…。

（RSKラジオ 石原正裕ディレクター)

「さっぱりした感じじゃなくて、飲んだ後、プハーっと言ってください。そんな感じですから」

「雄町」を使った4種類の飲み比べ。

「利き酒」なので、飲み放題ではないのですが…。

（ツアーに参加した人）

「すごくおいしくて、どんどん飲んでしまうんで、帰るまで持つかどうか心配ですね」

「ここでお米も作って、自分のところでされてるっていうお話も聞けてとても楽しかったです」

（湯浅亜紗美記者）

「すごく香りが鼻に広がって、すっきりとした味わいでとってもおいしいです」

岡山の郷土料理・ばら寿司に合わせたのは？

場所を変えて、次は岡山の地酒に合う食事。

岡山の郷土料理・ばら寿司などを味わいます。

合わせるのは、「雄町」を使用した日本酒「美作」。

真庭市勝山の酒蔵、辻本店で岡山県で初めての女性杜氏となった辻麻衣子さんが手がけたものです。

（辻本店 辻麻衣子さん）

「旨味が出るお酒ですので、今日は冷やしておりますが、飲み進めるうちにまた温度によって味わいも変わってきますので、素晴らしいお弁当と一緒に楽しんでいただけたらと思います」

地元の食材に地元の酒。参加者は贅沢なマリアージュに舌鼓を打っていました。

（ツアーに参加した人）

「お魚によく合うなと思います。すごくすっきりとお魚が入ってくるような良いお味です」

「おいしかったし、もうちょっといろんな季節で楽しんでみたい」

「酒蔵に行かせてもらって、試飲もさせてもらって、中も見せてもらってね、とっても楽しかったです」

（JR西日本 川田由夏さん）

「お客様の声としましては、岡山が雄町の発祥の地と知らなかったというお声をいただきましたので、岡山県が酒どころであるというところをしっかりとお客様にお伝えできたかなと」

このあと、岡山市の醸造機械メーカーや酒造会社の宮下酒造への訪問も行われました。参加者にとっては幻の酒米・雄町について知り、新たな岡山県の魅力を知る充実したツアーになったようです。