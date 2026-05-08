温暖化が加速する中、果物農家も頭を悩ませています。

【写真を見る】温暖化加速で｢ミカン｣→｢パッションフルーツ｣栽培 でも…花咲く最適温度は25℃ 亜熱帯の果物でも耐えられない程の気温上昇… 更なる対策は？

ブラジル原産のパッションフルーツ。亜熱帯地域の果物で、日本では九州・沖縄で作られてきましたが、三重県南伊勢町の「土実樹農園」では、いま本格的にパッションフルーツの栽培を行っています。

その原因が、まさに温暖化。



（土実樹 溝口力さん）

「温暖化に伴って去年もおととしも猛暑日が続く中で、ミカンもそのうち栽培できなくなるのではと心配だった」

「亜熱帯のフルーツや野菜を増やした方が…」

昔から日本で作られてきた「温州ミカン」は暖かい気候を好みますが、今や昼も夜も暑くなり過ぎて、実がダメになってしまうこともあるのです。



（溝口さん）

「気温が上がることで植物への影響が年々深刻な状態になっているので、亜熱帯のフルーツや野菜を導入して増やした方がいい」



国が温暖化に適した農作物の栽培を推奨する中、この農園も三重県と共同でパッションフルーツの栽培に取り組んできたのです。

亜熱帯の果物でも耐えられない程の気温上昇

現在も6割は温州ミカンですが、250平方メートルの敷地で1100株のパッションフルーツを栽培しています。ところが…



（溝口さん）

「パッションフルーツの花が咲く最適温度が25℃。いまの日本の夏場だと軽く超える。30℃を超えると花が咲かない」



亜熱帯の果物のはずが、いまはそのパッションフルーツですら、これ以上の気温上昇には耐えられないというのです。

パパイヤ・マンゴー・パイナップルも試験的に栽培

去年は、受粉した約6万個の中で収穫できたのは、4分の1の1万5000個。いまはハウスに熱がこもらないよう風を送ったり、受粉の時期を早めたりなどの暑さ対策をとっていますが、このままだと更なる対策も必要に。



（溝口さん）

「パッションフルーツの面積を増やすか、違う熱帯果樹の品目を増やすか検討している」

土実樹農園では、パパイヤ・マンゴー・パイナップルなど、「亜熱帯」どころか「熱帯」の果実の栽培を試験的に始めていました。



止まらない温暖化は、農業のあり方も大きく変えつつあります。