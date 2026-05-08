ハンブレッダーズの楽曲「MUSIC」がJR西日本「tabiwa by WESTER」新CMソングに決定
ハンブレッダーズの楽曲「MUSIC」が、JR西日本の「tabiwa by WESTER」新CMソングに起用されることが決定した。
■『GALAXY PARK in EXPO』とtabiwaのお得な宿泊セットプランなども発売
今回タイアップに起用された「MUSIC」は、1月28日にリリースされたフルアルバム『GALAXY DRIVE』の収録曲。新CMの映像は、5月8日よりJR西日本公式YouTubeチャンネルにて先行公開される。
あらゆる旅行・お出かけがtabiwaで楽しめることを描いた映像と、ハンブレッダーズの音楽が融合した新CM。ファンならずとも要チェックだ。
なお、tabiwaでは、ハンブレッダーズのボーカル・ムツムロ アキラの地元である大阪府吹田市にて開催されるフェス『GALAXY PARK in EXPO』のチケット手数料がかからないおトクなチケットや、公演チケットに往復JR付きの日帰りプラン、公演チケットに往復JR＋宿泊付きの宿泊セットプランを発売中。
■リリース情報
2026.03.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「銀河高速 -From THE FIRST TAKE」
2026.03.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「恋の段落 -From THE FIRST TAKE」
■関連リンク
JR西日本公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCV4Z0AHcUU88raC5NENFglg
tabiwa OFFICIAL SITE
https://www.jr-odekake.net/ticket/tabiwa/
『GALAXY PARK in EXPO』特設サイト
https://galaxypark.jp/
ハンブレッダーズ OFFICIAL SITE
http://humbreaders.com/