BE:FIRST「自然体でぶちかましているのに、結果として一番かっこいい」パフォーマンス映像撮影の裏側公開

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BE:FIRSTが、5月6日に発売された9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」に収録されている新曲「Rondo」のスペシャルダンスパフォーマンス映像撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像をYouTubeで公開した。

■撮影の合間に見せる自然体で和気藹々としたメンバーの姿も

日本のヒップホップシーンを代表するプロデューサーChaki Zuluが手掛けた「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートのうえで鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。

重厚で荘厳なサウンドスケープのうえで、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。

今回公開されたBehind The Scenes映像は、「自然体でぶちかましているのに、結果として一番かっこいい」。そんなBE:FIRSTの姿が表現されたスペシャルダンスパフォーマンス映像の撮影の舞台裏を収めたもの。

シンプルなロケーションで行われたメインのダンスシーンの撮影にストイックに臨む姿や、合間に見せる自然体で和気藹々としたメンバーの姿がたっぷりと収められており、BESTY（BE:FIRSTのファンの呼称）必見の内容となっている。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■【画像】BE:FIRSTのアーティスト写真

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/