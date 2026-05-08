■卓球世界選手権 女子団体戦 準々決勝 日本 3−0 ウクライナ（日本時間8日、英・ロンドン）

日本女子（世界ランク2位）は、3−0のストレートでウクライナ（同28位）を下し、準決勝進出を決めた。3位決定戦は行われないため、6大会連続となる銅メダル以上が確定した日本は、準決勝でドイツと対戦する。

決勝トーナメント1回戦ではクロアチア（同19位）に3―0で勝利。2回戦でもルクセンブルク（同27位）に快勝した日本。張本美和（17、木下グループ）、橋本帆乃香（27、デンソー）、早田ひな（25、日本生命）の3人で臨み、1ゲームも落とすことなく3−0で勝ち、2戦連続のストレート勝利で、準々決勝進出を決めた。

試合はシングルスのみ行われ、先に3勝したチームが勝利となる団体戦。準々決勝の第1試合に出場した橋本は相手ボールを拾って拾って、狙いすましたバックハンドを決めるなど、11−9で第1ゲーム（G）を先取した。第2Gも11−7で奪った橋本は、第3Gも6連続得点を記録するなど、終始優位に試合を進め11−4で奪い、ゲームカウント3−0のストレートで第1試合を制した。

第2試合は張本が登場。第1Gは相手に先手を許すも、7−7の同点に追いつくと逆転に成功し11−9で先取した。第2Gでは強烈なフォアや切れ味鋭いバックハンドを随所で決めて、11−5と連取に成功。試合の主導権を握った張本は第3Gも4連続ポイント、3連続ポイントと得点を重ねていき11−6で取り、ゲームカウント3−0のストレートで第2試合も勝利した。

第3試合には早田が出場。第1Gは相手に2ポイントを先取されたが、フォアのスマッシュなどで7連続得点と一気に逆転し、11−5と先取。第2Gも4−4の同点から早田が3連続得点を奪う。フォアを打ち分け相手につけ入る隙を与えず、11−6で連取する。流れは完全に早田に傾き、第3Gも強烈なフォアのスマッシュで相手を翻弄し、11−5とゲームカウント3−0のストレートで勝利を収めた。第3試合も制した日本女子は準決勝進出を決め、6大会連続となるメダル獲得が確定した。

試合後、コート上でインタビューに応じた早田は「みんなで勝ち取った銅メダル以上だと思う」と話し、「でも、目指すはみんなは金メダルだと思うので、ここからしっかり、気持ちをまた入れ替えてみんなで頑張っていきたい」と、55年ぶりとなる金メダル獲得へ意気込んだ。ドイツとの準決勝に向けては「一度グループリーグで対戦して勝っているんですけど、もう1回やったら勝つか負けるか分からないと思うので、しっかりもう1回勝てるように準備したい」と、表情を引き締めた。

【第1試合】

橋本帆乃香 3（11−9、11−7、11−4）0 A.ディミトレンコ

【第2試合】

張本美和 3（11−9、11−5、11−6）0 V.マティウニナ

【第3試合】

早田ひな 3（11−5、11−6、11−5）0 T.ビレンコ