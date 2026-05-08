King ＆ Princeドーム公演のオープニング曲「Stereo Love」ライブ映像が公開 高さ約15メートルのタワーから登場
King ＆ Princeが6月24日に発売する最新ライブBlu-ray・DVD『King ＆ Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』より、収録曲「Stereo Love」のライブ映像が、きょう8日、King & Prince公式YouTubeにて公開された。
【写真】King ＆ PrinceライブBlu-ray・DVD通常版のジャケット写真
アルバム『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演を収録した今作の発売に先駆けてライブ映像が公開された「Stereo Love」は、『STARRING』に収録されている楽曲で、ドームツアー公演のオープニングを飾ったナンバー。
King ＆ Princeの2人が会場の中央付近に出現した高さ約15メートルのタワーからそれぞれ登場し、全方位のティアラ（ファンの総称）に会いに行くというサプライズ的な演出は、ファン想いのKing ＆ Princeならでは。客席の熱狂も相まって高揚感たっぷりにライブが幕を開けるシーンが収められている。
今作にはSNSでの再生回数4.5億超えで話題を呼ぶ「Theater」や、「希望の丘」「HEART」などのアルバム収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そして「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。
【写真】King ＆ PrinceライブBlu-ray・DVD通常版のジャケット写真
アルバム『STARRING』を引っ提げたツアーの東京ドーム公演を収録した今作の発売に先駆けてライブ映像が公開された「Stereo Love」は、『STARRING』に収録されている楽曲で、ドームツアー公演のオープニングを飾ったナンバー。
今作にはSNSでの再生回数4.5億超えで話題を呼ぶ「Theater」や、「希望の丘」「HEART」などのアルバム収録曲をはじめ、2人体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そして「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録される。