混みあった電車で立っていたら、席に座っている男性客が手招きしているのが見えた。

【妊娠中、混んでる電車で】車内で立っていたら、見知らぬ男性客が…

どうやら呼ばれているのは自分らしいが、相手は見知らぬひとで......。

大阪府在住の30代女性・Yさんの体験談。

＜Yさんからのおたより＞

数年前の妊娠中、定期検診の帰りの地下鉄でのことです。

車内が混雑していたので立っていると、少し離れた所に座っている50代くらいのサラリーマン風の人が手招きしているのが視界に入りました。

辺りを見回してみると、どうやら私を呼んでいるようです。

私を見る眼差しが、まるで...

私はその男性に近付きました。

すると、その人はパッと立ち上がり私を座らせてくれて

「なかなか気づいてあげられなくてごめんね」

とおっしゃったのです。

こちらが感謝こそすれ、謝って頂くことなんてなかったのに。ふと泣きそうになってしまいました。

私を見る眼差しがお父さんのような感じがしたので、もしかしたら同じ年頃の娘さんがいたのかな。

その時にお腹にいた子は元気に生まれましたよ。自分の子ども達にも、人に優しくできる子に育ってほしい、また育てていきたいと思います。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

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（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）