８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴがこのほど、都内で１５日放送のテレ東系「ポケットモンスター音楽祭」の収録に参加。同局系アニメ「ポケットモンスター」の新エンディングテーマに決定した３枚目のシングル「キュートなキューたい」（２７日リリース）を初披露した。

幼少期の子どもたちが、踊りたくなるようにと意識して制作された楽曲で、８人はモンスターボールやピカチュウをイメージした振り付けを披露しながら歌い上げた。川本笑瑠は知らせ受けた時に「小さいころから見ていたポケモンのエンディングになるのは本当に夢みたいでうれしかった。信じられないくらいキャーとなった」と大喜びしたと明かし、真鍋凪咲は「誰もが知っているアニメで、歌わせてもらえるのが、うれしかったですし、誰もが知っているので、いろんな方に聞いてもらえたら」とアピールした。

グループは８月にデビュー２年目を迎える。楽曲の注目ポイントについて増田彩乃は「歌詞が物語とリンクしているところがお気に入りで、聞いているだけで冒険したくなる。街中にポケモンがいないかなと思うくらい、ポケットモンスターの世界の中にいるくらいの気持ちになれます」と前のめりで話した。

音楽祭のＭＣには俳優・本郷奏多とチョコレートプラネットが決定し、ポケモントークやラップなどを行う。