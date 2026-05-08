◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―巨人（８日・バンテリンドーム）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が４回１／３、８１球を投げ４安打５失点で降板した。５失点は来日ワーストタイとなった。

初回は福永、村松を連続三振に仕留めるなど完璧な立ち上がり。しかし２回、先頭の細川に四球を与えると、続くボスラーに１４５キロのカットボールを右翼席まで運ばれる先制２ランで２点を献上。今季５登板で４本目の被弾となった。

３回は四球を与えつつも安打を許さず無失点。４回には先制弾を許したボスラーを３球三振に仕留めた。

だが、５回にバント処理時の自身の悪送球もあり１死一、三塁のピンチを招くと、続くカリステの打球が左ひざ裏付近に直撃して適時打に。激痛に表情をゆがめたが続投した。後続の福永に四球を許して１死満塁とされると、迎えた村松に右前打を許して４点目を与えたところで降板となった。

前回登板の４月３０日・広島戦（東京ドーム）は６回無安打投球を見せていた。中７日でこの日を迎え「（これまでで）体の回復が一番早かった。体調は今すごくいい」と語っていた。

打席ではバントミスもあるなど、投打でいいところを見せられなかった。中日との対戦は、５回２失点だった３月３１日の来日初登板、初先発以来２度目。前日７日には「個々の打者を見るといい打線。長打を打てる人もいる。警戒を怠らないようにしたい」と意気込んでいたが、試合をつくることはできなかった。

ウィットリーのコメント

「調子自体悪くなかったけれど、それが良い結果に結びつかなかった」