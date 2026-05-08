磐越自動車道で高校生など21人が死傷した事故で、8日、警察がバス会社に家宅捜索に入りました。車両の手配をめぐってはバス会社と高校との間で、主張の食い違いが出ています。

■運転手「90から100キロ出ていた」

8日朝、新潟県のバス会社、蒲原鉄道では、書面でしょうか、机にあるものを確認している様子が見えました。また社長の姿もありました。

福島県の磐越道で6日に起きた事故では、新潟県北越高校男子ソフトテニス部の稲垣尋斗さん(17)が死亡。ほかにも生徒など20人がケガをしました。

バスを運転していた若山哲夫容疑者（68）が逮捕されました。

若山容疑者

「速度の見極めが甘かった。90から100キロ出ていた」

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捜査関係者によりますと「居眠り運転はしていない」といった趣旨の供述をしているということです。

若山容疑者を知る人は「まじめな。気さくな人で、声かければ声出してくれるし」と話していました。

北越高校は7日夜、会見を行いました。

北越高校 灰野正宏校長

「体育祭で体育委員長に立候補したり、積極的にリーダーシップを発揮。痛恨の思いでいっぱいでございます」

■会社「レンタカーで送迎をしたいと」 高校は否定

この会見で浮き彫りになったのが、高校とバス会社で食い違う主張です。「バス・運転手」「手配の経緯」「費用」の3つの点を見ていきます。

まず1つ目の“事故を起こした車と運転手”についてです。

マイクロバスは「レンタカー」で、運転していた若山容疑者は「バス会社とは無関係」でした。

この点について、バス会社「蒲原鉄道」の主張は、いずれも“高校側からの依頼”だというものです。

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蒲原鉄道 茂野一弘社長

「『貸し切りバスを使わずにレンタカーで送迎をしたい』という話をいただいた」

蒲原鉄道 金子賢二営業担当

「運転手については、学校から『運転する人がいないんだよね』と」

一方、高校は。依頼したのは「バスの運行」。バス会社の主張を否定しています。

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北越高校 灰野正宏校長

「人数・場所・行き先等の提示をして、（貸し切り）バスの運行をお願いしたいという形」

――レンタカー・運転手手配は学校の依頼か

北越高校 灰野正宏校長

「部の顧問にも確認しているが、そういった事実はないと確認している。運転手については当然、蒲原鉄道の社員であるだろうと」

■「安くして」というやりとりは

またレンタカー手配に至った経緯については…

蒲原鉄道 金子賢二営業担当

「『安いものを探してよ』と、それがレンタカーにたどり着く」

――できるだけ安くしてくれと

蒲原鉄道 金子賢二営業担当

「そうですね、そうですね」

ここが、2つめの食い違いです。

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――会社の説明だと学校から「安いより経済的な形で」と

北越高校 灰野正宏校長

「（蒲原鉄道の説明は）事実ではありません。これについては、部活の顧問に確認している」

「安くして」というやりとりはあったのか、なかったのか。

■金受け取り運転なら…場合により「白バス」に

そして3つ目、“費用について”です。

蒲原鉄道 茂野一弘社長

「学校の方からドライバーに手当があれば、払っていただく。手数料を求めたことはない」

北越高校 灰野正宏校長

「遠征全体が終了した後で、全体の旅程に対して蒲原鉄道に後日代金を支払うこととしている」

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代金を支払う予定だったと話した高校と、手数料は求めていないと主張する会社。

今回のレンタカーは白ナンバーで自家用車と同じ扱いです。運転手がお金を受け取り運転すると、場合によってはいわゆる「白バス」と呼ばれ、道路運送法に違反します。

また捜査関係者への取材で、逮捕された若山容疑者は客を運んで対価を得る「二種免許」を持っていないこともわかりました。

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バス会社の社長は8日、改めて記者の質問にこたえました。

――金銭の受け取りは発生しない

蒲原鉄道 茂野一弘社長

「いまのところはないと考えています」

警察は道路運送法違反も視野に捜査を進めています。