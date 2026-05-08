藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第3局は8日、石川県七尾市「のと楽」で2日目が指し継がれ、午後6時11分、後手・藤井が130手で勝利した。シリーズ成績を3勝0敗として4連覇へ王手をかけた。

「ゆっくりしていると位の価値が高い。本譜、作戦負けかと思った」

糸谷の誘導で相雁木（がんぎ）へ進み、その先手は右王から天王山へ歩を伸ばし、右銀も送り込む高い陣形を敷いた。対して藤井陣は飛車角が1段目。大駒が活用できず、終局後の回想もうなずける1日目となったが互角の形勢で迎えた82手目、糸谷を「思考が飛んでしまった」と嘆かせた妙手を繰り出した。

何の利きもない藤井角の頭への打ち歩で、糸谷銀に取らせることでその銀取りにさらに自陣桂を放った。藤井自身この82手目では当初、1筋の歩成が自然と考えたそうだが、「その後、中央を制圧されて苦しい。リスクを取って呼び込む形でも、反発力ある形を選ばないといけないかと思った」と述懐。糸谷の言葉を借りればまさに「藤井マジック」で主導権を奪い返した。

藤井は3月の第75期王将戦第5局（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社特別協力）から全てタイトル戦を8連勝。王将戦、棋王戦のダブルカド番を脱して復活し、この日も最後は35手詰めの即詰みに討ち取った。

「本局は積極的な指し方ができなかった。次局は一手一手しっかり考えてよい将棋を指したい」

これで名人戦は3期連続開幕3連勝。それでも第81期の初挑戦も含め、まだストレート獲得は果たせていない。16、17日、本拠地・大阪府高槻市で指される第4局で自身初を目指す。