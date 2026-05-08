「ボンキュッボン！」加護亜依、ピラティスで圧巻スタイル公開！「予想以上にきついですね」「美body」
元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは5月7日、自身のInstagramを更新。ピラティススタジオでの圧巻スタイルを披露しました。
【写真】加護亜依の圧巻スタイル
ファンからは、「素敵」「Pilatesは予想以上にきついですね！」「タイツぼん」「トレーニングお疲れ様」「ボンキュッボン！！」「美body」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】加護亜依の圧巻スタイル
「トレーニングお疲れ様」加護さんは「pirates」とつづり、2枚の写真を投稿。眺めのよいスタジオでピラティスをする様子を披露しています。1枚目はピラティスマシンに腰掛けた、トレーナーとのツーショットです。体にぴったりとしたウエアを着用し、メリハリのある美しいスタイルが際立っています。2枚目はトレーナーに補助されながらストレッチをしている様子です。
メイク後のショットを披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している加護さん。4月17日の投稿では「メイク完成 撮影してきたよ」とつづり、メイク後のソロショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)