◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(8日、バンテリンドーム)

巨人先発のウィットリー投手が5回途中5失点で降板となりました。

初回は2つの三振を奪うなど、三者凡退に抑える立ち上がりを見せたウィットリー投手でしたが2回、先頭の細川成也選手にフォアボールで出塁を許すと、続くボスラー選手にホームランを浴び、2点の先制を許します。

その後は無安打投球で4回まで抑えますが5回、1アウトから田中幹也選手にショートへの内野安打、続く柳裕也投手の送りバントを悪送球でランナー1塁3塁とされます。このピンチで1番・カリステ選手にはピッチャー強襲のヒットで追加点を許しました。

足に打球を受け、トレーナーも様子を見にマウンドに集まりますがウィットリー投手はプレーを続行。しかしフォアボールで満塁とすると村松開人選手にはライトへヒットを浴びタイムリーを許しました。

ここでウィットリー投手は降板。満塁から2番手の堀田賢慎投手が後を受けましたが、細川選手にライト前へ落とされ、この回3失点となりました。

ウィットリー投手は4回1/3を81球、5失点（自責点3）の内容となりました。