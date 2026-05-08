◇プロ野球セ・リーグ 広島 ーヤクルト（8日、マツダスタジアム）

今季6登板目の先発マウンドにあがった森下暢仁投手。5回3失点(自責点2)で降板となりました。

初回には1アウトから連打を浴び、先制を許した森下投手。2回にも先頭から2塁打を浴び、苦しい立ち上がりとなります。それでも後続を二者連続の空振り三振とするなど、さらなる得点は許さず。3回は三者凡退に抑えました。

しかし4回、ヒットや味方のエラーなどで1アウト1、2塁のピンチを招くと、2アウトまで追い込むも、対する先発・高梨裕稔投手のタイムリーを浴び失点。その裏には坂倉将吾選手のソロHRで再び1点差に迫るも、5回にも失点しました。

この回は先頭にヒットを浴びると、盗塁や暴投で3塁までの進塁を許し、古賀優大選手にこの日2本目となるタイムリーを浴びます。その後もヤクルト打線の勢いを止められず、ヒットと四球で1アウト満塁のピンチ。それでもここは後続を打ち取り、さらなる失点はしのぎました。

この回を投げ終え、次の打席で代打を送られた森下投手。5回94球を投げ、被安打8、奪三振5、与四球1、3失点(自責点2)という結果でした。