恋愛リアリティー番組「ＴＥＲＲＡＣＥ ＨＯＵＳＥ ＴＯＫＹＯ ２０１９−２０２０」に出演したことで知られるフィットネストレーナーでタレントの田辺莉咲子（２８）が８日、自身のインスタグラムを更新し、パニック障害を公表した。

インスタグラムでは、７年前にパニック障害を発症したことを告白。電車の中での突然の出来事として「心臓がバクバクして、呼吸の仕方がわからない…頭が真っ白になる。身体が熱くて全身から汗が溢れ出る。ここから出たい。でも出られない。逃げられない。とても怖い記憶として残っています」と振り返り、その経験を境に「あらゆる場所が閉鎖的に感じるように」なったという。

発症後は「お仕事も、自分のトレーニングもできなくなり、お休みしていました」というが、１年が経過した頃に海辺を歩いていた時に転機を迎えた。海と対話するような気持ちで歩き、「歩きながら呼吸のコントロールを覚えて、少しずつ、自分の体を信頼できるようになった」という。

徐々にトレーニングも再開できるようになり、現状について「今は苦手な場所も自分でコントロール出来るようになったし、毎日最高に楽しい」と説明。ファンに向けて「どうか心配ではなく、ポジティブなテーマとして見ていただけたら嬉しいです」とつづった。