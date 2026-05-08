女性アイドルグループ「私立恵比寿中学」が８日、公式Ｘを更新し、メンバーの中山莉子が体調不良により、当面の間休養することが発表された。

投稿では「中山莉子 に関するお知らせ」と題し、「 メンバーの中山莉子につきまして、本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と伝えられた。続いて「本人は活動への復帰を強く希望しておりますが、まずは万全な状態でファンの皆様の前に立てるよう、現在は回復を最優先に考えております。 活動復帰の目処が立ちましたら、改めて公式サイト等でご報告申し上げます」と復帰の時期は未定としている。

そして「なお、中山の休養期間中、私立恵比寿中学は残るメンバー7名で活動を継続してまいります。何卒ご了承いただけますと幸いです。 ファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と今後の活動体制について説明した。

中山は先月１８日の公演でも、体調不良を理由に欠席していた。