◆卓球 世界選手権団体戦 第１１日（８日、英ロンドン）

３戦先勝方式で争う決勝トーナメントの準々決勝で、橋本帆乃香（デンソー）、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子が、同２８位のウクライナを３―０で退け、４強入り。３位決定戦がないため、１４年から６大会連続のメダルを確定させた。１９７１年大会以来、５５年ぶりの金メダル獲得の目標にまた１つ前進した。

ウクライナはエース・ペソツカが不在だったが、第１試合では、シングルス世界ランク１５位のカットマン・橋本が、同１６６位のディムトレンコに３―０で先勝。持ち前の粘り強い戦いを展開し、重圧のかかるメダルマッチでも日本に勢いをつける１勝をつかんだ。

第２試合は同５位の張本がウクライナのホープ・マチュニナと対戦。序盤は相手のドライブにタイミングが合わない場面もあったが、徐々に合わせ、コースをついたサーブが効いて１１―９で先取。第２Ｇ序盤はラリーで打ち合ったが、４―４から相手の返球が浮いたところをバックでクロスに打ち抜いた。７―５から４連続得点で１１―５で連取。第３Ｇは４連続得点でスタート。ラリーで相手の強打も食らったが、冷静に多彩な攻撃を展開し、１１―６でストレート勝ちを収めた。

メダルに王手をかけて臨んだ第３試合では左のエース・早田が４２歳のベテラン・ビレンコと激突。カットマンの相手に対し、冷静にコースをつきながらラリー戦に対応。狙い澄ましたサーブから３球目の攻撃をしっかり決めきるなどゲーム中盤から主導権を握った。多彩な攻撃でカットマンを翻弄（ほんろう）して見せた。

早田は試合後、「みんなで勝ち取った銅メダル以上だと思います。でも、目指すは金メダルなので、ここからまたしっかり頑張っていきたい」と視線を上げた。

１００周年記念大会が聖地・ロンドンで行われ、決勝Ｔのシードを決めるリーグ戦で日本は、イングランド、フランス、ドイツに３連勝し、組１位突破で第２シードを獲得。決勝Ｔでは層の厚さを見せ、クロアチア、ルクセンブルク、この日のウクライナに３戦連続でストレート勝ちと盤石な勝ち上がりを見せてきた。

９日の準決勝では、世界チームランク４位のドイツと再戦。３日のリーグ戦では、張本が２４年パリ五輪団体で敗れたＡ・カウフマンに雪辱するなど、日本は３―１で勝利。７連覇を狙う同１位の中国も韓国を倒して４強入りしている。５大会連続銀メダルの日本女子は悔しさをぶつけ、５５年ぶりの頂点へ突き進む。