欧州株 軟調、米雇用統計発表を控えて調整売り
欧州株 軟調、米雇用統計発表を控えて調整売り
東京時間19:14現在
英ＦＴＳＥ100 10241.79（-35.16 -0.34%）
独ＤＡＸ 24434.56（-229.05 -0.93%）
仏ＣＡＣ40 8129.73（-72.35 -0.87%）
スイスＳＭＩ 13065.70（-69.73 -0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:14現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49826.00（+126.00 +0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7396.25（+33.25 +0.45%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28860.50（+178.25 +0.62%）
東京時間19:14現在
英ＦＴＳＥ100 10241.79（-35.16 -0.34%）
独ＤＡＸ 24434.56（-229.05 -0.93%）
仏ＣＡＣ40 8129.73（-72.35 -0.87%）
スイスＳＭＩ 13065.70（-69.73 -0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:14現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49826.00（+126.00 +0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7396.25（+33.25 +0.45%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28860.50（+178.25 +0.62%）