欧州株　軟調、米雇用統計発表を控えて調整売り
東京時間19:14現在
英ＦＴＳＥ100　 10241.79（-35.16　-0.34%）
独ＤＡＸ　　24434.56（-229.05　-0.93%）
仏ＣＡＣ40　 8129.73（-72.35　-0.87%）
スイスＳＭＩ　 13065.70（-69.73　-0.52%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:14現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49826.00（+126.00　+0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7396.25（+33.25　+0.45%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　28860.50（+178.25　+0.62%）