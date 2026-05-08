タレントの若槻千夏（41）が7日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。ゲストで登場した米女優メリル・ストリープ（76）とアン・ハサウェイ（43）が披露した私生活でのファッションのこだわりに、共感する場面があった。

2人は映画「プラダを着た悪魔2」のプロモーションで4月に来日した。同番組が唯一のバラエティー番組出演で、指原莉乃ら出演者たちは緊張の表情。憧れの大スターとの対面にアンミカは感激の涙を流した。

プライベートでのファッションのこだわりについて質問すると、ストリープは「白やクリーム色の服は絶対着ない」と告白。「汚れとかシミになるでしょ？とにかく孫たちが汚してくるの。だから黒を着ることが多い」と笑顔で理由を明かすと、2児の母の若槻は「一緒だ〜」と驚きの表情を見せた。

7歳を筆頭に6人の孫がいるというストリープ。「クローゼットに孫たちが勝手に入って私のスカーフをマントみたいに巻いて遊ぶの。もうどこに何があるのか分からないし、良い物は全部娘が持って行きました」と話すと、スタジオからは「親近感！」の声が上がった。