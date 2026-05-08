◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦 準々決勝 日本3-0ウクライナ(8日、ロンドン)

日本がメダルをかけた準々決勝のウクライナ戦に臨み、橋本帆乃香選手、張本美和選手、早田ひな選手がともにストレート勝ちをおさめ勝利。ベスト4進出とともに銅メダル以上を確定させました。

1番手はカットマンの橋本選手(世界ランキング15位)がアナスタシア・ディミトレンコ選手(同166位)に対し、巧みなラケットさばきを披露し翻弄。何度も返ってくるラリーに相手選手はミスを連発。3-0(11-9、11-7、11-4)でストレート勝ちを収めました。

2番手で登場したのは、エースの張本選手(同5位)。ヴェロニカ・マティウニナ(同151位)に対し、サーブや強烈なバックハンドで攻め第1ゲームを取ると、第2ゲームも確実にポイントを重ね、終盤には互いにバックハンドを打ち合う速いラリーとなりますが、ここも打ち勝つ流石のパフォーマンスをみせます。そのままの勢いで第2ゲームも取ると、第3ゲームも序盤からリードを奪い最後まで相手を寄せ付けず、3-0(11-9、11-5、11-6)でストレート勝ちとなりました。

あと1勝でベスト4進出が決まる日本の3番手は、早田ひな選手(同11位)が出場。カットマンのテティアナ・ビレンコ選手(同488位)にも持ち味の強烈なスマッシュが炸裂します。強打で得点を積み重ね第1ゲームを圧倒すると、第2ゲームは中盤までポイントを取り合うものの、早田選手が3球目攻撃で勢いを見せてこのゲームも取ります。最後の第3ゲームでも、大きなミスなく流れを渡さなかった早田選手。終始リードを保ったままゲームを取り3-0(11-5、11-6、11-5)で勝利しました。

安定した強さをみせつけた日本3選手。これでベスト4進出と銅メダル以上を確定させました。