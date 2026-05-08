Bリーグが富山のウィリアムスニカに対する懲罰発表…“出場停止”失効し来季開幕戦も出場可能に

5月8日、Bリーグは、規約・規程違反による懲罰として、富山グラウジーズのウィリアムスニカに1試合の出場停止と罰金5万円を科すことを発表した。

ウィリアムスは、3日に行われた広島ドラゴンフライズとの今シーズン最終戦に出場。第4クォーター残り5分44秒と同4分54秒にテクニカルファウルを宣告され、失格・退場となっていた。

今回の懲罰により1試合の出場停止と罰金5万円が科されたが、Bリーグの試合実施要項では、シーズン終了時に出場停止処分の未消化分が残る場合、未消化分が2試合以上であれば翌シーズンの公式戦へ持ち越し、1試合の場合は当該シーズン終了をもって失効すると定められている。

過去には、2024－25シーズンのチャンピオンシップセミファイナルで、三遠ネオフェニックスのデイビッド・ヌワバが2試合の出場停止処分を受け、未消化分が2025－26シーズンに持ち越された例がある。ヌワバは同シーズン開幕節を欠場した。

ウィリアムスの未消化分は1試合のため、今回の出場停止処分は2025－26シーズン終了をもって失効し、翌シーズンへは持ち越されない。Bプレミア、Bワン、Bネクストへとカテゴリーが再編される2026－27シーズンの公式戦には、開幕から出場可能となる。





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