²È»ö»Ù±ç¤ÎÀÇÀ©Í¥¶ø¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡Ö³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡× ÀÐÅÄ±Ñ»Ê»á¤¬¥º¥Ð¥ê
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐÅÄ±Ñ»Ê»á¤¬£¸Æü¡¢¡Ö¾åÀôÍº°ì¤Î¤¨¤¨¤Ê¤¡¡ª¡×¡Ê£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢²È»ö»Ù±ç¤ÎÀÇÀ©Í¥¶ø¤È¿·Àß¤¹¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö²È»ö»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼ÍøÍÑ¤ÇÀÇÀ©Í¥¶ø¤¹¤ëÀ¯ºö¡×¤ò½ä¤êÀ¯ÉÜ¤¬Ä´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ±À¯ºö¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤À¤Âå¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò²¼»Ù¤¨¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÍøÍÑÎÁ¤Î°ìÉô¤òÇ¼ÀÇ³Û¤«¤éº¹¤·°ú¤¯ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ê¤É¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢ÍèÇ¯½©¤Ë¤Ï¡¢²È»ö»Ù±ç¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¹ñ²È»ñ³Ê¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¿·¤·¤¤¹ñ²È»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÅÄ»á¤Ï¡Ö¡ÊÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ë»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬²È»ö»Ù±ç¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤ë¤´É×ÉØ¤Î¼ýÆþ¤«¤é¤¤¤¯¤Ð¤¯¤«¤ò¹µ½ü¤·¤Æ¡¢ÀÇ¶â¤ò²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÀö¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¡Ö¤ª¤½¤é¤¯³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø°ÜÌ±¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦À¯ÅÞ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÈóÆñ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤ì¡Ê¿·Àß¤µ¤ì¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¡Ë¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡ÊÆüËÜ¤Ë¡ËÍè¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤Ï²ÈÀ¯ÉØ¤µ¤ó¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï¡Ë²ÈÀ¯ÉØ¤µ¤ó¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥¹¥¥ë¤Ï¤¢¤ë¡£º£¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡Ê³°¹ñ¿Í¤ò¸Û¤¨¤ëÆÃ¶è°Ê³°¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¡Ë²ÈÀ¯ÉØ¤µ¤ó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µëÎÁ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÆ±Åù°Ê¾å¡¢À¸³è»Ù±ç¤È¤«¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤µ¤¤¤Èµ»Ç½¼Â½¬À¸¤è¤êÍÚ¤«¤Ë¸·¤·¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºßÆü¤Î³°¹ñ¿Í²ÈÀ¯ÉØ¤¿¤Á¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÊì¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¿ô¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¡Ê»ö¶È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ë¸Û¤¦Â¦¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼ûÍ×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÀ®Î©¤·¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ûÍ×¤òºî¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¹ñ²È»ñ³Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ò¸Û¤¨¤ÐÀÇ¶â¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£