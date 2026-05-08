８人組アイドルグループ「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」が、テレビ東京などで１５日に放送される「ポケットモンスター音楽祭」（後６時５５分）への意気込みを、このほど都内で行われた取材会で語った。

ポケモンのゲームソフト「ポケットモンスター 赤・緑」の誕生から３０周年のアニバーサリーイヤーを記念した音楽祭。メンバーは２２日から同局系でスタートするアニメ「ポケットモンスター」新章のエンディングテーマ「キュートなキューたい」を初披露する。

桜庭遥花（２０）は、エンディングテーマを担当することに「誰もが知っていてみんなも大好きなポケモンの主題歌を務めさせていただけるということで、すごくうれしい」と歓喜。「私たちがポケモンをもっともっと盛り上げられるように頑張るので、皆さんも『キュートなキューたい』をたくさん愛して」とキュートに呼びかけた。

真鍋凪咲（２１）は、同曲について「歌詞の中に『ポイっと赤白くるくるゆらゆら』とモンスターボールを思わせる歌詞とか、いろいろアニメとリンクできて、聴いていて面白いなって思います」。アニメにぴったりの楽曲であるとアピールした。