鎌田大地が2年連続のタイトル獲得に王手

イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスは現地時間5月7日、UEFAカンファレンスリーグの準決勝第2戦でシャフタール・ドネツクに2-1で勝利し、2戦合計5-2で決勝進出を決めた。

日本代表MF鎌田大地は、献身的な運動量が高く評価された。

ロシアによるウクライナ侵攻を受け、ポーランドで開催されたシャフタールのホーム扱いのゲームを3-1で勝利していたクリスタル・パレスは、前半25分にオウンゴールで先制。1点を返されたものの後半にも追加点を奪い、2連勝での決勝進出を決めた。

鎌田は初戦のアウェーゲームでの1ゴール、1アシストが大絶賛されていただけに、地元メディア「リード・クリスタル・パレス・コム」では「7点」の採点と共に「この日本人MFが、3-1で勝利した第1戦のパフォーマンスを上回ることはほぼ不可能だった」とされたものの、「彼は全力を尽くし、ピッチの隅々まで走り回った」と献身性と運動量が評価されている。

昨季はFAカップを制したクリスタル・パレスと鎌田は、欧州カップ戦での初タイトルを獲得できるか。スペイン1部ラージョ・バジェカーノと対戦する決勝は、現地時間5月28日にオーストリアのザルツブルクで行われる。（FOOTBALL ZONE編集部）