私立恵比寿中学の中山莉子（25）が体調不良のため、休養することがグループの公式サイトや公式X（旧ツイッター）で発表された。

「中山莉子に関するお知らせ」とし、「メンバーの中山莉子につきまして、本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と当面の間、休養することを発表した。

「本人は活動への復帰を強く希望しておりますが、まずは万全な状態でファンの皆様の前に立てるよう、現在は回復を最優先に考えております。活動復帰の目処が立ちましたら、改めて公式サイト等でご報告申し上げます」と続けた。

「なお、中山の休養期間中、私立恵比寿中学は残るメンバー7名で活動を継続してまいります。何卒ご了承いただけますと幸いです」と休養期間は7人で活動することも伝え、「ファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも私立恵比寿中学への変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。2026年5月8日 株式会社スターダストプロモーション」と結んだ。

中山は体調不良のため、4月下旬の生放送やイベントを欠席することが発表されていた。