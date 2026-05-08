2026年5月9日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
考え過ぎは運気のブレーキに。 誰かのまねでもいいので行動しよう。
好きなことをのんびりやってみて。心の休養がとれそう。
飲み会やイベントには積極的に参加を。友情面でプラスになりそう。
レジャー運が好調。時間を忘れて遊ぶのも、休暇の計画作りをするのも◎。
人に頼み事するのはNG。恩を着せられて大変な思いをしそう……。
詮索好きな人に注意。私生活でいざこざが起こるかも……。
ハメを外しても大目に見てもらえそう。行動的になろう。
多忙な日。できそうもない頼まれ事ははっきり断って。
ショッピングに最適。探していたものを地元の店で発見するかも。
物事をゲーム感覚でやるとスムーズに。困難さえも楽しみに変わるかも。
海外のテレビ番組やラジオ放送をチェック。いい情報がありそう。
うかつにプライベートな話をしないこと。思わぬライバルが登場しそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
考え過ぎは運気のブレーキに。 誰かのまねでもいいので行動しよう。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
好きなことをのんびりやってみて。心の休養がとれそう。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
飲み会やイベントには積極的に参加を。友情面でプラスになりそう。
9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
レジャー運が好調。時間を忘れて遊ぶのも、休暇の計画作りをするのも◎。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人に頼み事するのはNG。恩を着せられて大変な思いをしそう……。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
詮索好きな人に注意。私生活でいざこざが起こるかも……。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
ハメを外しても大目に見てもらえそう。行動的になろう。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
多忙な日。できそうもない頼まれ事ははっきり断って。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
ショッピングに最適。探していたものを地元の店で発見するかも。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
物事をゲーム感覚でやるとスムーズに。困難さえも楽しみに変わるかも。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
海外のテレビ番組やラジオ放送をチェック。いい情報がありそう。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
うかつにプライベートな話をしないこと。思わぬライバルが登場しそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)