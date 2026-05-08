間瀬遙花が結婚を発表

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　モデルの間瀬遥花（28）が8日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性との結婚を発表した。

【写真】幸せそう…赤ちゃんを抱く写真とともに出産を報告した間瀬遥花

　間瀬は「この度、4月末に男の子を出産しました」と伝え「無事に産まれてきてくれたことと、これまでサポートしていただいた方々に感謝の気持ちでいっぱいです！」とつづった。

　続けて「これから始まる新しい日々も、大切に、そして楽しんで過ごしていきたいと思います」とし「体調をみながらお仕事も再開していきたいので、今後も温かく見守っていただければ幸いです」と呼びかけた。

　間瀬は、1997年9月29日産まれ、愛知県名古屋市出身。2022年・2023年・2024年　東レキャンペーンガールを務める。世界遺産検定1級・漢検準1級・TOEIC845点。モデルのほか、フジテレビ「World Baseball たまッチ！」9代目アシスタント、日本テレビ「ZIP!」「まいあさ生中継NOW！ニッポン」中継レポーターなどを担当した。昨年10月に一般男性との結婚を発表している。