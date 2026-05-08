モデル・間瀬遥花、第1子男児出産を報告「感謝の気持ちでいっぱいです！」
モデルの間瀬遥花（28）が8日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性との結婚を発表した。
【写真】幸せそう…赤ちゃんを抱く写真とともに出産を報告した間瀬遥花
間瀬は「この度、4月末に男の子を出産しました」と伝え「無事に産まれてきてくれたことと、これまでサポートしていただいた方々に感謝の気持ちでいっぱいです！」とつづった。
続けて「これから始まる新しい日々も、大切に、そして楽しんで過ごしていきたいと思います」とし「体調をみながらお仕事も再開していきたいので、今後も温かく見守っていただければ幸いです」と呼びかけた。
間瀬は、1997年9月29日産まれ、愛知県名古屋市出身。2022年・2023年・2024年 東レキャンペーンガールを務める。世界遺産検定1級・漢検準1級・TOEIC845点。モデルのほか、フジテレビ「World Baseball たまッチ！」9代目アシスタント、日本テレビ「ZIP!」「まいあさ生中継NOW！ニッポン」中継レポーターなどを担当した。昨年10月に一般男性との結婚を発表している。
【写真】幸せそう…赤ちゃんを抱く写真とともに出産を報告した間瀬遥花
間瀬は「この度、4月末に男の子を出産しました」と伝え「無事に産まれてきてくれたことと、これまでサポートしていただいた方々に感謝の気持ちでいっぱいです！」とつづった。
続けて「これから始まる新しい日々も、大切に、そして楽しんで過ごしていきたいと思います」とし「体調をみながらお仕事も再開していきたいので、今後も温かく見守っていただければ幸いです」と呼びかけた。