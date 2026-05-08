◆パ・リーグ オリックス―日本ハム（８日・京セラドーム大阪）

オリックス・宮国凌空（りく）投手が、３回５安打２失点で降板した。愛知・東邦から２３年の育成ドラフト３位で入団し、プロ３年目の今季はファーム・リーグ７試合で西地区最多タイの４勝をマークしていた最速１５４キロ右腕。７日に支配下選手として公示され、プロ初登板先発のマウンドに上がった。

初回、先頭のカストロを遊飛、郡司を空振り三振に料理。２死から清宮幸に中前へ運ばれたが、続くレイエスを遊ゴロに仕留めた。２回は１死から矢沢に左中間への三塁打を許したが、万波を空振り三振、水野を三飛に打ち取った。

１点の援護をもらった直後の３回、１死からカストロを中前打で出すと、２死後に清宮幸に二塁内野安打を許し一、三塁のピンチを招いた。続くレイエスに左中間への２点二塁打を浴び、逆転を許した。「多少緊張はありましたが、ワクワクしながらマウンドに上がることができました。全体的には全球種でしっかりストライクゾーンで勝負できたと思います。想像以上にストレートでも空振りやファウルを取ることができたことは自信につながりました。（3回の）レイエス選手への一球は甘く入ってしまい、そこは悔しさが残ります」と振り返った。

４回からは２番手・博志がマウンドへ。プロ初勝利はお預けとなったが、最速１５０キロの直球で大器の片りんは十分に見せつけた。