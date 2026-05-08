【1/72 F-16C（ブロック52 アドバンスド） ファイティング ファルコン “ゼウス2015”】 6月ごろ 発売予定 価格：4,400円

ハセガワは、プラモデル「1/72 F-16C（ブロック52 アドバンスド） ファイティング ファルコン “ゼウス2015”」を6月ごろに発売する。価格は4,400円。

本製品は、ギリシャ空軍・公式ソロ・デモンストレーションチーム「ゼウス2015」の機体であり、2015年シーズンにヨーロッパ各地のエアショーで飛行された人気の機体「F-16C（ブロック52 アドバンスド） ファイティング ファルコン」を1/72スケールでプラモデル化したもの。

本キットでは、特別塗装部のデカールのほか、コンフォーマルタンクも付属しており、デモンストレーション用スモークジェネレーターは付属パーツを加工して再現しているほか、ドラッグシュートハウジング付垂直尾翼基部を新規プラパーツで再現している。

今回本製品を楽天ブックスなどの各通販サイトで予約受付を実施している。

「1/72 F-16C（ブロック52 アドバンスド） ファイティング ファルコン “ゼウス2015”」

スケール：1/72スケール サイズ：幅 132mm、奥行き202mm