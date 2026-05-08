◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

吉田鈴（大東建託）は２バーディー、３ボギーの７３で回り通算１オーバーで９位を守った。「我慢比べみたいな感じだけど、よく耐えながらできている。順位を落としていないので、そこは良かった」と安堵（あんど）した。

１５、１６番の連続ボギー直後の１７番パー５で、右ラフからの６６ヤードの第３打を２メートルにつけてバーディーを決めた。「もったいないボギーだったけど、こういうゴルフを毎日すれば、ああいうこともある。ストレスが悪い方にいかないように気にかけた。『バーディーを取ろう』とポジティブな気持ちに変更できた」と評価した。

今年は３年ぶりの西コース開催。前回の２０２３年大会を制したのは、姉の優利だった。「１オーバーで優勝。今よりも難しい条件だったと思うので、すごいと思う」というのが率直な思いだ。優利は現在、米国を拠点にしている。攻略法については「聞けなかった。時差もあるし。寝ていると迷惑かなって」と口にした。

トップと６打差で週末を迎える。「明日はムービングすると思う。大事な日なので、今日までのゴルフを続けていければ。アンダーを１回も出せていないので、１回は出したい」。姉妹制覇へ、ムービングデーで後れを取らずに食らいつく。