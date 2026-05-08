タレントのミッツ・マングローブ（51）が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に金曜MCとして生出演し、Z世代について見解を語った。

お笑いトリオ「安田大サーカス」クロちゃんが3日、X（旧ツイッター）で「Z世代って攻撃はできるけど、防御は下手な子が多いよね。嫌な事を経験してないからだよー。だからおれは得してるよねー」と投稿。これに、それぞれの世代から同意や反論が起きている。

番組ではZ世代について「打たれ弱いと思う」と答えたのが2人。「打たれ強いと思う」と回答したのは、ミッツだけだった。

歌手の中尾ミエが「仕事も嫌なことがあると、すぐ辞めちゃえる世の中でしょう？」と話すと、ミッツは「それが強いなって最近思う」と、逆転の考えを口にした。

「凄く怒られたり、ピンチに立たされることを、未然に未然に防御していると思うんです」というのが、その理由。「そこが弱いのは分かっているんだけど、打たれ強い、打たれ弱いだと、打たれるような状況に絶対に自分を持っていかないという。強いのかなあと」。打ち合う間合いに入っていかない“防御”の強さを分析していた。