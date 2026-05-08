８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４９円６６銭（０・１０％）高の４万９２４２円８９銭だった。

２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、４割超にあたる１４４銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２０円１９銭（０・１９％）安の６万２７１３円６５銭となった。読売３３３とは異なる値動きとなった。

前日の米国株式市場では、米国とイランの戦闘終結に向けた協議が不透明になったとの見方から、主要な株価指数がそろって下落した。流れを受けた東京市場でも、日経平均への影響度が大きいソフトバンクグループなど半導体関連株の一角を中心に売られた。

一方、ＡＩ（人工知能）向けの需要増への期待は依然として高く、上昇した半導体関連株もあり、業種別で見ると電気機器や金属製品は上昇した。市場では、「決算発表が堅調だった企業を中心に相場を支えた」（大手証券）との見方があった。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、半導体材料の基板となるシリコンウェハーの製造大手ＳＵＭＣＯの１７・９７％が最も大きく、カカクコム（７・６３％）、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（７・４９％）と続いた。

下落率は、横河電機（９・８２％）、ＭＡＲＵＷＡ（６・０９％）、イビデン（５・２５％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１１・０１ポイント（０・２９％）低い３８２９・４８。