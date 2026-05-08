【ノンデリ義父！】「名前呼び・食事会強要・スキンシップ」パワハラ予備軍＜第25話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第25話 際どいライン……？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
や……やっぱりーーーー！！！ 案の定、お義父さんからの下の名前呼びに嫌悪感を抱いている社員さんもいたようです。そのことに気がついてよかったですね。お義母さんの言葉は、お義父さんにもしっかりと届いていたようです。さっそく会社でも実践したお義父さん。時代錯誤なところがあったようですが、これからは現代版にアップデートできるように精進してくださいね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第25話 際どいライン……？【義父の気持ち】
【編集部コメント】
や……やっぱりーーーー！！！ 案の定、お義父さんからの下の名前呼びに嫌悪感を抱いている社員さんもいたようです。そのことに気がついてよかったですね。お義母さんの言葉は、お義父さんにもしっかりと届いていたようです。さっそく会社でも実践したお義父さん。時代錯誤なところがあったようですが、これからは現代版にアップデートできるように精進してくださいね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙