8日(金)は、昼ごろから雨の範囲が広がって雨脚が強まったところがありました。この時間も広い範囲で雨が降っていて、だんだん風も強まってきました。



このあとも、9日(土)にかけて県内にはしばらく雨雲がかかりそうです。



◆今後の天気の移り変わり

8日(金)夜9時は、上・中・下越を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。夜間も所々で雨や雷雨となり、9日(土)朝も広い範囲で雨が降るでしょう。カミナリを伴って雨脚が強まるところがありそうです。



さらに、日中も不安定な空模様が続くため日が差したとしても急な雨に注意が必要です。夜は晴れるところが多い一方で、山沿いでは一部にわか雨があるでしょう。ただ、雨がやんでも夜にかけて全県的に風の強い状態が続そうです。



一方、10日(日)は風も収まって、お出かけ日和になりそうです。10日(日)は各地とも晴れマーク一本で、朝から日差しがたっぷり届くでしょう。最高気温は20℃前後の予想ですので、過ごしやすい陽気になりそうです。風も穏やかで、洗濯にも絶好の天気になりそうです。