◇プロ野球パ・リーグ オリックス-日本ハム(8日、京セラドーム)

オリックス育成出身の宮國凌空投手がプロ初登板で初先発。日本ハム打線を相手に3回まで投げ2失点で降板し、リリーフ陣に後をたくしました。

初回、先頭のカストロ選手をショートフライ、2番・郡司裕也選手をスライダーで空振り三振、3番・清宮幸太郎選手にはヒットを打たれますが、4番・レイエス選手をショートゴロに打ち取り、上々の立ち上がりをみせます。

2回表は先頭打者を空振り三振に仕留めると、1死から矢澤宏太選手に3塁打を浴びるものの、後続をきっちり抑えて無失点。しかし1点の援護をもらった直後の3回表には、1死からカストロ選手にセンターへのヒット、2死とし清宮選手にセカンド強襲ヒットで1、3塁のピンチを招くと、続くレイエス選手にタイムリー2塁打を打たれ2失点。それでもその後は追加点を許しませんでした。

すると4回には2番手で博志投手がマウンドに。宮國投手は3回まで投げ終え降板となりました。プロ初登板は3回58球、5安打3奪三振2失点という内容でした。